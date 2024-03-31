Смартфон Realme GT Neo6 SE показали на фото

По предварительным данным, смартфон оснастят 4-нанометировой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, дисплеем BOE S1 с невероятной пиковой яркостью 6000 кд/кв.м, адаптивной частотой обновления от 0,5 до 120 Гц, разрешением 1,5К, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и рамкой шириной 1,36 мм, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки. Официальная презентация устройства ожидается в апреле.