Смартфон Realme GT Neo6 SE показали на фото

Китайское сертификационное агентство TENAA опубликовало живые фотографии смартфона Realme GT Neo6 SE, который еще не был представлен официально. Отметим наличие трех круглых блоков с модулями основной камеры и светодиодной вспышки, а также двухцветный дизайн задней панели.

По предварительным данным, смартфон оснастят 4-нанометировой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, дисплеем BOE S1 с невероятной пиковой яркостью 6000 кд/кв.м, адаптивной частотой обновления от 0,5 до 120 Гц, разрешением 1,5К, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и рамкой шириной 1,36 мм, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки. Официальная презентация устройства ожидается в апреле.