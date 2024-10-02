Смартфон Realme GT7 Pro выпустят в ноябре

Известный информатор Smart Picachu сообщил, что смартфон Realme GT7 Pro будет представлен уже в начале ноябре. Также китайский производитель объявил, что новинка получит «экран за 1400 долларов». Вероятно, имеется в виду, что в смартфоне будет использоваться дисплей, как в смартфонах за 1400 долларов. По данным инсайдера Digital Chat Station, речь идет об OLED-панели Samsung разрешением 1,5K. Realme GT7 Pro также приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, корпуса толщиной 8,5 мм и основной камеры с 50-Мп главным модулем и перископическим модулем с 3-кратным оптическим приближением.

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