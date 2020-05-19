Смартфон Realme Narzo 10 раскупили за две минуты

Бренд Realme отчитался о первых успехах смартфона Realme Narzo 10, который был представлен в Индии неделю назад. Вчера в продажу поступила первая партия новинки, которую раскупили буквально за пару минут. Объем стартовой партии составлял 70 тысяч экземпляров.

Напомним, что Narzo 10 оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, однокристальной системой MediaTek Helio G80, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с четырьмя модулями, главный из которых получил датчик изображения разрешением 48 Мп, а также селфи-камерой на 16 Мп. Его цена составляет 160 долларов.