Смартфон Realme P3x 5G оценили в 160 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью P3x 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2400:1080 точек и динамической частотой обновления до 120 Гц, ударопрочным корпусом толщиной 7,94 мм, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, 3,5-мм гнездом для наушников, стереодинамиками, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой One UI 6.0. Смартфон появится в продаже на дебютном индийском рынке 28 февраля по цене в 160 и 170 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Смартфон Honor 100 GT показали на рендере …
В сети появилось первые изображение и подробности о смартфоне Honor 100 GT (название неподтвержденное), р…
Опубликованы рендеры Samsung Galaxy A56…
Известный достоверными утечками инсайдер Эван Бласс опубликовал качественные изображения смартфона Samsun…
Nubia представила смартфон Z70 Ultra…
Сегодня компания Nubia официально представила смартфон Z70 Ultra, который предоставляет доступ к продвину…
iQOO 13 оценили в России в 100 тысяч рублей …
Компания iQOO представила в России смартфон iQOO 13, цена которого составила 100 тысяч рублей за конфигур…
Камеры Samsung Galaxy S25 Ultra слили до релиза…
Грядущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra снова засветился в очередной утечке от достаточно …
Представлен бюджетный смартфон Moto G15…
Компания Motorola пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделями Moto G15 и Moto G15 Power, которые …
Представлена глобальная версия Redmi Note 14 Pro 5G…
Компания Xiaomi представила глобальную версию смартфона Redmi Note 14 Pro 5G, который оценен в 400 и 445 …
Realme 14 Pro+ засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона Realme 14 Pro, который будет представлен в начале следующего года. …
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor