Смартфон Realme P3x 5G оценили в 160 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью P3x 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2400:1080 точек и динамической частотой обновления до 120 Гц, ударопрочным корпусом толщиной 7,94 мм, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, 3,5-мм гнездом для наушников, стереодинамиками, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой One UI 6.0. Смартфон появится в продаже на дебютном индийском рынке 28 февраля по цене в 160 и 170 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.