Смартфон Realme Q3s получит поддержку 5G

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme Q3s, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит поддержку сотовых сетей пятого поколения (5G), восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642L и модемом Snapdragon X53 5G, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, 6,59-дюймовый экран с разрешением Full HD+, аккумулятор ёмкостью 4880 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 30 Вт, 6, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти и предустановленную ОС Android 11.