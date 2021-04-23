Смартфон Realme RMX3142 получит 65-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробности о еще не представленных официально смартфонах Realme с модельными наименованиями RMX3142 и RMX3143. Устройства получат корпус с размерами 159,1:73,4:8,1 мм и массой 174 г, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерную платформу с частотой до 2,8 ГГц и модемом 5G, 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт и предустановленную ОС Android 11. Судя по всему, модели различаются лишь тем, что предназначены для разных регионов.