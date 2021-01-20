Смартфон Realme Race Pro получит 165-Гц экран

Сетевые источники раскрыли некоторые параметры топового смартфона Realme Race Pro, выход которого ожидается в ближайшие недели. Итак, устройству прочат 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3200:1440 пикселей, соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 160 Гц, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 660, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти, 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп и 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки 125 Вт, а также предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

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