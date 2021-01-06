Смартфон Realme V15 не получит SoC Snapdragon 888

В сети появились новые подробности о смартфоне Realme V15, который будет представлен уже завтра, 7 января. Если ранее устройству прочили топовую платформу Snapdragon 888 и, соответственно, флагманский статус, то сейчас сообщается о принадлежности к сегменту среднего уровня. Смартфон должен получить процессор MediaTek Dimensity 800U, адаптер питания мощностью 65 Вт, тонкий и лёгкий корпус массой всего 176 граммов, AMOLED-экран с врезанной фронтальной камерой, подэкранный дактилоскоп и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп.