Смартфон Realme V15 уже готов к выходу

Компания Realme посредством тизера объявила о том, что смартфон Realme V15 будет представлен 7 января. Смартфон должен получить врезанную в экран фронтальную камеру, вертикально ориентированную тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флэш-памяти, поддержку быстрой зарядки UltraDART мощностью 125 Вт, которая позволяет зарядить батарею ёмкостью 4000 мАч всего за 20 минут, а также предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0 и несколько ярких расцветок.

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