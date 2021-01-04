Смартфон Realme V15 уже готов к выходу

Компания Realme посредством тизера объявила о том, что смартфон Realme V15 будет представлен 7 января. Смартфон должен получить врезанную в экран фронтальную камеру, вертикально ориентированную тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флэш-памяти, поддержку быстрой зарядки UltraDART мощностью 125 Вт, которая позволяет зарядить батарею ёмкостью 4000 мАч всего за 20 минут, а также предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0 и несколько ярких расцветок.