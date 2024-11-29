Смартфон Realme V60 Pro оценили в 220 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme V60 Pro, которая уже появилась в китайской продаже по цене в 220 и 250 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1604 точки и частотой обновления изображения 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4x, встроенной памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, ударопрочным корпусом толщиной 7,99 мм с защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, АКБ ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
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