Смартфон Realme X7 Pro Extreme Edition выпущен с Dimensity 1000+

Компания Realme представила новый смартфон серии X7 под названием Realme X7 Pro Extreme Edition.

Новый смартфон оснащен 6,55-дюймовой панелью AMOLED, которая поддерживает разрешение Full HD+, частоту обновления 90 Гц, частоту дискретизации касания 360 Гц, яркость 1200 нит и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Realme X7 Pro Extreme Edition имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи съемок. Основная камера телефона оснащена 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным сверхшироким объективом с углом обзора 119 градусов и макро-камерой с фокусным расстоянием 4 см.

За производительность отвечает процессор Dimensity 1000+ в паре с 8/12 ГБ оперативной памятью LPDDR4x и 128/256 ГБ хранилищем UFS 2.1. Для отвода тепла в X7 Pro Extreme Edition используется технология жидкостного охлаждения VC. Он оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Смартфон загружается в ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0. Новинка доступна в двух цветах, таких как Castle Sky и Black Clever Forest. Realme X7 Pro Extreme Edition стоит 350 долларов США за версию 8/128 ГБ и 396 долларов за 12/256 ГБ.