Смартфон Realme X7 Pro подешевел на $45

Компания Realme объявила о том, что она снизила цены на смартфон Realme X7 Pro в честь грядущей распродажи 11.11 в Китае («День холостяка»). Если раньше версии с 8/128 и 8/256 ГБ памяти продавались за 375 и 480 долларов, то теперь за них попросят 330 и 435 долларов соответственно.

Напомним, что представленный полтора месяца назад Realme X7 Pro получил платформу Dimensity 1000+, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 6,55-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тыльную квадрокамеру на 64, 8, 2 и 2 Мп, батарею на 4500 мАч и быструю зарядку мощностью 65 Вт.
Комментарии и отзывы Realme X7 Pro
Обзоры:
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android OneЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?
Новости:
Huawei Mate 40 Pro с Kirin 9000 набрал 693 тыс. баллов в AnTuTu

Перед запуском 22 октября Mate 40 Pro, с номер модели NOH-NX9 засветился на платформах для тестирования A...
Потенциальный бестселлер Poco X3 NFC вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Poco X3 NFC, который может похвастаться отличным...
ASUS Zenfone 7 Pro получил первую бета-версию Android 11

ASUS ещё в сентябре начала набор бета-тестеров Android 11 для своего флагманского смартфона 2020 года - Z...
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор SBER SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощникомОбзор SBER SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощником
Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположенияОбзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположения
Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020
Российские Xiaomi Mi Mix 2S получили MIU...
Российские Xiaomi Mi Mix 2S получили MIUКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной прошивки MIUI 12 для российских смартфонов Xiaomi M...
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игро...
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игроНе дак давно мы проводили тестирование мышки Cougar Surpassio...
AMD официально представила настольные пр...
AMD официально представила настольные прКомпания AMD анонсировала серию процессоров Ryzen 5000, которые производятся на основе новейшей архитекту...
HP представила свой последний ноутбук дл...
HP представила свой последний ноутбук длКомпания HP представила свой последний ноутбук, предназначенный для малого и среднего бизнеса, который ра...
Смартфон Moto E7 будет стоить 120 евро...
Смартфон Moto E7 будет стоить 120 евроПрофильный ресурс 91mobiles поделился подробностями о бюджетном смартфоне Moto E7, который составит компа...
Adidas сотрудничает с LEGO, чтобы создат...
Adidas сотрудничает с LEGO, чтобы создатAdidas представила последнюю пару кроссовок из серии Adidas A-ZX, которые созданы в тематике LEGO. ...
Планшет iPad Air 4 будет стоить 650 долл...
Планшет iPad Air 4 будет стоить 650 доллСетевые источники поделились новой порцией подробностей о планшетах Apple iPad Air 4, выход которых ожида...
Башенный кулер Deepcool AS500 оценен в $...
Башенный кулер Deepcool AS500 оценен в $Компания Deepcool пополнила ассортимент башенных кулеров моделью AS500, который предназначен для работы с...
Смартфон iPhone 12 получил прошлогодний ...
Смартфон iPhone 12 получил прошлогодний Первое видео разборки новенького смартфона iPhone 12 раскрыло некоторые неизвестные ранее подробности. Ка...
Обзор Playme HS-901. Бесконтактный диспе...
Обзор Playme HS-901. Бесконтактный диспеПредставляем вашему вниманию бесконтактный диспенсер для антисептика от компании Playme. Устройство являе...
Трейлер Destiny 2 Beyond Light демонстри...
Трейлер Destiny 2 Beyond Light демонстриВо время презентации Gamescom 2020, Bungie представила новый трейлер Destiny 2 Beyond Light Stasis. В доп...
Представлен компактный флагман Sony Xper...
Представлен компактный флагман Sony XperКомпания Sony пополнила столь скудный на сегодня ассортимент компактных флагманов моделью Xperia 5 II, ко...
Обзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателямиОбзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателями
Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усовОбзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатурыОбзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатуры
Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD RyzenОбзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor