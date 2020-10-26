Смартфон Realme X7 Pro подешевел на $45

Компания Realme объявила о том, что она снизила цены на смартфон Realme X7 Pro в честь грядущей распродажи 11.11 в Китае («День холостяка»). Если раньше версии с 8/128 и 8/256 ГБ памяти продавались за 375 и 480 долларов, то теперь за них попросят 330 и 435 долларов соответственно.

Напомним, что представленный полтора месяца назад Realme X7 Pro получил платформу Dimensity 1000+, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 6,55-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тыльную квадрокамеру на 64, 8, 2 и 2 Мп, батарею на 4500 мАч и быструю зарядку мощностью 65 Вт.