Смартфон Realme X7 Pro получит 120-Гц дисплей

Китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики смартфона Realme X7 Pro, который будет представлен уже 1 сентября. Итак, аппарат получит 6,55-дюймовый AMOLED-экран с загнутыми краями, разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, врезанную в угол фронтальную камеру на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу с тактовой частотой до 2,26 ГГц (предположительно Dimensity 1000+), поддержку мобильных сетей 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью 65 Вт и предустановленную операционную систему Android 10. Размеры устройства составят 60,8:75,2:8,5 мм, а масса – 184 г.