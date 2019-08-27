Смартфон Realme XT получит 64-Мп камеру

Сетевые источники поделились изображениями и подробностями о смартфоне Realme XT, который должен стать одним из конкурентов Redmi Note 8 Pro. Итак, смартфону прочат 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, восьмиядерный процессор Snapdragon 712, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS2.1, аккумулятор на 4000 мАч, быструю зарядку VOOC 3.0, четверную основную камеру с 64-Мп главным датчиком, сверхширокогольным 8 Мп модулем, а также двумя вспомогательными модулями. Официальный анонс Realme XT ожидается уже в следующем месяце.