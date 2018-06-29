Смартфон Red Hydrogen One получит SoC Snapdragon 835

Одним из самых технологичных смартфонов этого станет Red Hydrogen One, ведь его создатели обещают новый голографический дисплей, поддержку модулей, уникальный дизайн и редкие материалы корпуса. Сегодня аппарат протестировали в бенчмарке Geekbench, благодаря чему стала известна аппаратная основа устройства. Ею является прошлогодняя однокристальная система Qualcomm Snapdragon 835, а не новый Snapdragon 845. Впрочем, есть вероятность, что перед нами один из прототипов, а финальный образец будет основан на самом новом железе. Также аппарат получит 6 ГБ оперативной памяти и Android 8.1. Его цена составит 1600 долларов.