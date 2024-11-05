Смартфон Red Magic 10 Pro выпустят 13 ноября

Бренд Red Magic объявил, что презентация игровых смартфонов Red Magic 10 Pro пройдет в Китае 13 ноября. Опубликованный тизер подтвердил наличие плоского экрана с ультратонкими рамками и подэкранной фронтальной камеры. Базовая модель уже успела засветиться в бенчмарке Geekbench, где набрал 3167 и 10081 балл в одноядерном и многоядерном тестированиях соответственно. Ранее сообщалось, что топовая модель Red Magic 10 Ultra получит 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч и огромный семидюймовый дисплей.