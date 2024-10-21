Смартфон Red Magic 10 Pro засветился в сети

В базе данных китайского регулятора MIIT обнаружилось упоминание о смартфоне Red Magic 10 Pro, который еще не был представлен официально. Характеристики устройства не приводятся, кроме подтверждения поддержки сотовых сетей пятого поколения. Также можно предположить, что новинка будет основана на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, которую представят уже через несколько дней.

Напомним, что этим летом был выпущен смартфон Red Magic 9S Pro 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой 2160 Гц, 16-Мп подэкранной фронтальной камерой, разогнанным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, системой охлаждения ICE 13.5 Magic с вентилятором, стереодинамиками, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.