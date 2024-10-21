Смартфон Red Magic 10 Pro засветился в сети

Напомним, что этим летом был выпущен смартфон Red Magic 9S Pro 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой 2160 Гц, 16-Мп подэкранной фронтальной камерой, разогнанным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, системой охлаждения ICE 13.5 Magic с вентилятором, стереодинамиками, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.