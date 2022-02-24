Смартфон Redmi 10 Prime 2022 готов к выходу

В базе сертификационного органа BIS засветился смартфон Redmi 10 Prime 2022, который еще ен был представлен официально. Впрочем, перед нами не новое устройство, а лишь переименованный Redmi 10 2022, представленный недавно на глобальном рынке. Предполагается, что в одних странах аппарат выйдет под Redmi 10 Prime 2022, а, например, в Индии, под наименованием Poco M4.

Смартфон характеризуется 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц (режимы 45, 60 и 90 Гц), боковым сканером, процессором MediaTek Helio G88, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, квадрокамерой с четырьмя модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, поддержкой NFC и Bluetooth 5.1, корпусом толщиной 8,92 мм и массой 181 грамм, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленной ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.5.