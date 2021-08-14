Смартфон Redmi 10 показали на пресс-рендерах

Вчера компания Xiaomi случайно рассекретила характеристики смартфона Redmi 10, официальный релиз которого состоится 18 августа. Сегодня китайский гигант опубликовал тизеры грядущей новинки, подтверждающие наличие дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, основной квадрокамеры с главным модулем разрешением 50 Мп и стереодинамиков.

Смартфон также получит фронтальную камеру разрешением 8 Мп, дополнительные модули камеры на 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерный процессор MediaTek Helio G88, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 18 Вт и обратной зарядкой мощностью 9 Вт, предустановленную ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.5, боковой дактилоскоп, габариты 161,95:75,53:8,92 мм и массу 181 г. Цена смартфона пока держится в секрете, но пользователи смогут выбирать из вариантов с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.