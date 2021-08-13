Смартфон Redmi 10 получил 50-Мп камеру

Компания Xiaomi преждевременно опубликовала характеристики смартфона Redmi 10, официальный релиз которого состоится только 18 августа. Итак, новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G88, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и обратной зарядкой мощностью 9 Вт, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.5, двойными динамиками, боковым дактилоскопом, габаритами 161,95:75,53:8,92 мм и массой 181 г. Цена смартфона пока держится в секрете, но пользователи смогут выбирать из версий с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

Комментарии и отзывы Redmi 10
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