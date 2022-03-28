Смартфон Redmi 10A оценен в 100 долларов

Компания Redmi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi 10A, одной из особенностей которой стала батарея ёмкостью 5000 мАч. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio G25, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 5 Мп, одинарной тыльной камерой на основе 13-Мп сенсора, слотом для карты памяти microSD, поддержкой Bluetooth 5.0, дактилоскопом на задней панели, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, разъемом Micro USB, корпусом толщиной 9 мм и массой 194 грамма. Версия на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 100 долларов. Также есть варианты на 4/128 и 6/128 ГБ памяти.