Смартфон Redmi 10C оценен в 170 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Redmi 10C, которая почему-то работает под управлением не самой свежей операционной системы Android 10. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680, 6,71-дюймовым экраном с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, крупным блоком основной камеры с тремя модулями, главный из которых основан на датчике изображения разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также черной, синей и золотой расцветками. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 170 евро, а вариант на 4/128 ГБ стоит 190 евро.