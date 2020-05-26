Смартфон Redmi 10X Pro оценен в 320 долларов

Компания Redmi представила смартфон Redmi 10X Pro, который может похвастаться сочетанием производительного железа и поддержкой 5G по вполне доступной цене. Новинку оснастили новым процессором MediaTek Dimensity 820, основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, 30-кратным зумом и оптической стабилизацией изображения, фронтальной камерой на 20 Мп, 6,57-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 800 кд/м2, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, поддержкой HDR10+ и функцией DC Dimming, 3,5-мм разъемом для наушников, модулем NFC, портом USB-С, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт и защитой согласно степени IP53. Версия с 8/128 ГБ памяти обойдется в 322 доллара, а вариант на 8/256 ГБ – 364 доллара.

Комментарии и отзывы Redmi 10X Pro
Обзоры:
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 Ezel. Весьма необычноПредварительный обзор Acer ConceptD 7 Ezel. Весьма необычно
Предварительный обзор HP ProBook x360 435 G7. На новом процессореПредварительный обзор HP ProBook x360 435 G7. На новом процессоре
Новости:
Новые ноутбуки Redmibook получат три режима производительности

Компания Redmi поделилась подробностями о новых ноутбуках Redmibook, которые будут представлены уже 26 ма...
Представлена линейка ноутбуков Dynabook Portege X Series

Ноутбуки компании Dynabook являются одним из популярных вариантов для бизнес-игроков. Но компания решила ...
HP Elite c1030 Chromebook Enterprise получил крутую функцию

Официально представлен ноутбук HP Elite c1030 Chromebook Enterprise, который оборудован достаточно интере...
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Лучший блок питания. Deepcool DA700 700WЛучший блок питания. Deepcool DA700 700W
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Qua...
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing QuaНе так давно компания Thermaltake представила новую линейку корпусных вентиляторов Thermaltake Riing Quad...
Abkoncore анонсирует процессорный кулер ...
Abkoncore анонсирует процессорный кулер Abkoncore T404B Hurricane совместим с настольными разъемами сокетов Intel и AMD, а также поддерживает про...
Необычный смартфон LG Style3 оценен в 35...
Необычный смартфон LG Style3 оценен в 35Компания LG представила смартфон LG Style3, который стоит 350 долларов и выглядит пришельцем из прошлого....
Эван Бласс раскрыл дизайн смартфона LG S...
Эван Бласс раскрыл дизайн смартфона LG SСмартфоны серии LG Stylo можно смело назвать доступной альтернативой дорогущим Samsung Galaxy Note для те...
Возможности 30-кратного зума Redmi 10X 5...
Возможности 30-кратного зума Redmi 10X 5Компания Redmi опубликовала новые фото, сделанные на камеру ожидаемого смартфона Redmi 10X 5G. На этот ра...
Redmi 10X выйдет на новом процессоре...
Redmi 10X выйдет на новом процессореСегодня, буквально несколько часов назад, был официально представлен новый мобильный процессор MediaTek D...
Производительность графического процессо...
Производительность графического процессоАрхитектура NVIDIA Turing вышла два года назад. С момента ее запуска выпущено множество видеокарт. Компан...
Обзор Baseus T typed S-13. FM-трансмитте...
Обзор Baseus T typed S-13. FM-трансмиттеСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Baseus, которая не перестает ...
Представлены мини-ПК Chuwi LarkBox...
Представлены мини-ПК Chuwi LarkBoxКомпания Chuwi представила мини-компьютером Chuwi LarkBox, который может похвастаться возможностью декоди...
Начался старт продаж флагманских смартфо...
Начался старт продаж флагманских смартфоСтартовали российские продажи флагманского смартфона Honor View 30 Pro. Первые партии можно будет купить ...
Стартовали предварительные заказы на сма...
Стартовали предварительные заказы на смаСегодня крупный китайский магазин Jingdong объявил о старте предварительных заказов на смартфон Xiaomi Mi...
Поиск работы на Украине...
Поиск работы на УкраинеК поиску работы необходимо подойти очень ответственно. Огромное количество вакансий не означает что вы см...
Обзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицыОбзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицы
Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытиемОбзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытием
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor