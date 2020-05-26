Смартфон Redmi 10X Pro оценен в 320 долларов

Компания Redmi представила смартфон Redmi 10X Pro, который может похвастаться сочетанием производительного железа и поддержкой 5G по вполне доступной цене. Новинку оснастили новым процессором MediaTek Dimensity 820, основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, 30-кратным зумом и оптической стабилизацией изображения, фронтальной камерой на 20 Мп, 6,57-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 800 кд/м2, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, поддержкой HDR10+ и функцией DC Dimming, 3,5-мм разъемом для наушников, модулем NFC, портом USB-С, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт и защитой согласно степени IP53. Версия с 8/128 ГБ памяти обойдется в 322 доллара, а вариант на 8/256 ГБ – 364 доллара.