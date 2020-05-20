Смартфон Redmi 10X показали на пресс-рендерах

Компания Redmi опубликовала официальные рендеры смартфона Redmi 10X, который будет представлен 25 мая. Изображения подтверждают наличие врезанной в дисплей фронтальной камеры и квадратного блока основной камеры с четырьмя модулями. Напомним, что Redmi 10X первым на рынке получит новейшую платформу MediaTek Dimensity 820. Смартфон уже успели протестировать в популярном бенчмарке AnTuTu, где он набрал впечатляющие 415 277 баллов. Что до тыльной камеры, то разрешение главного модуля должно составить 48 Мп.

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