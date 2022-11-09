Смартфон Redmi 11A получит 50-Мп камеру

В базе данных китайского сертификационного органа TENAA появились сведения о смартфоне Redmi 11A, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1650:720 пикселей, селфи-камеру разрешением 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, дактилоскопический сенсор на задней панели, неназванную 8-ядерную платформу с тактовой частотой 2,0 ГГц, 2, 4, 6 и 8 ГБ оперативной и 32, 64, 128 и 256 ГБ флеш-памяти соответственно, батарею ёмкостью 5000 мАч, разъем microUSB, 10-Вт зарядку, слот для карты памяти microSD, ИК-излучатель, размеры 168,76:76,41:8,77 мм и массу 192 г.