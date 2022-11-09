Смартфон Redmi 11A получит 50-Мп камеру

В базе данных китайского сертификационного органа TENAA появились сведения о смартфоне Redmi 11A, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1650:720 пикселей, селфи-камеру разрешением 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, дактилоскопический сенсор на задней панели, неназванную 8-ядерную платформу с тактовой частотой 2,0 ГГц, 2, 4, 6 и 8 ГБ оперативной и 32, 64, 128 и 256 ГБ флеш-памяти соответственно, батарею ёмкостью 5000 мАч, разъем microUSB, 10-Вт зарядку, слот для карты памяти microSD, ИК-излучатель, размеры 168,76:76,41:8,77 мм и массу 192 г.

Смартфон JioPhone 5G будет стоить около $100…
Сетевые источники сообщают, что в скором времени индийский производитель Jio пополнит ассортимент смартфо…
Смартфон Oppo K10x получит 120-Гц экран…
В сети появились подробности о смартфоне Oppo K10x, официальный релиз которого запланирован на 16 сентябр…
Выбираем лучший чехол для Samsung Galaxy A03…
Довольно часто можно услышать мнение о том, что …
Смартфон Meizu 18s Pro подешевел на $120…
Компания Meizu дала старт распродаже флагманских смартфонов, которая продлится до 18 августа. Речь идет о…
Выбираем чехол для iPhone 14…
В сети можно часто встретить вопросы о том, как выбрать …
Смартфон Poco M5s появился в российской продаже…
Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Poco M5s, рекомендованная цена которого составля…
Нужен ли чехол для Xiaomi Redmi 10C…
Периодически можно услышать в интернете обсуждения того, что …
Apple запустит свои продукты в этом году гораздо раньше…
Недавно сообщалось, что 7 сентября Apple проведет свое первое осеннее мероприятие, на котором будет анонс…
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor