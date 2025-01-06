Смартфон Redmi 14C 5G оценен в 115 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi 14C 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и модемом 5G. Новинка также получила 6,88-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free для защиты глаз, слот для карты памяти microSD, 50-Мп основную камеру, селфи-камеру разрешением 8 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, 3,5-мм гнездо для наушников, батарею ёмкостью 5160 мАч, поддержку 18-Вт проводной быстрой зарядки, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.4, интерфейс USB Type-C, предустановленную ОС Android 14 с фирменной прошивкой HyperOS и двумя номерными обновлениями ОС. Смартфон появится в продаже на дебютном индийском рынке по цене в 115, 130 и 140 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ, 6/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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