Смартфон Redmi 7 получил обновление до MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила фирменную надстройку MIUI 12 для бюджетного смартфона Redmi 7. Пока апдейт находится на стадии стабильной беты и доступен только для китайских пользователей, но в случае отсутствия серьезных багов он выйдет и для международной версии смартфона. Помимо нововведений обновление несет в себе январский патч безопасности Android.

Напомним, что представленный в позапрошлом году Redmi 7 оснащается чипсетом Snapdragon 632, 6,26-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением HD+, 2/3/4 ГБ оперативной и 16/32/64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой на 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, стеклом Gorilla Glass 5 и водоотталкивающим покрытием P2i.