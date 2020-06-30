Смартфон Redmi 8 обновили Android 10

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 11 на основе Android 10 для бюджетного смартфона Redmi 8. Прошивка имеет номер MIUI 11.0.1.0 QCNCNXM. Помимо стандартных нововведений Android 10, обновление несет в себе июньский патч безопасности Android. Пока апдейт распространяется только в Китае, но в ближайшие время он придет и в другие страны.

Напомним, что представленный в октябре прошлого года Redmi 8 получил 6,22-дюймовый экран с разрешением HD+, сдвоенную основную камеру с модулями на 12 Мп (датчик Sony IMX363) и 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, процессор Snapdragon 439, сканер отпечатков пальцев и отдельный слот для карты памяти.