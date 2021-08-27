Смартфон Redmi 8 обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12.5 для российских пользователей смартфона Redmi 8. Пока прошивка MIUI 12.5.1.0.QCNRUXM доступна ограниченному числу владельцев Redmi 8, но, если не будет выявлено критических ошибок, выйдет и для всех остальных пользователей. Помимо улучшенной производительности и энергопотребления, различных нововведений, апдейт привносит июльский патч безопасности. Напомним, что Redmi 8 вышел в России осенью позапрошлого года с предустановленной оболочкой MIUI 10 на основе операционной системы Android 9 Pie.

Комментарии и отзывы Redmi 8
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