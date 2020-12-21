Смартфон Redmi 8 обновили до MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную бета-версию фирменной оболочки MIUI 12 для бюджетного смартфона Redmi 8. Данная модель изначально вышла с MIUI 10 на основе Android 9 Pie, а позже обновилась до MIUI 11 на базе Android 10.

Напомним, что представленный в октябре прошлого года Redmi 8 получил 6,22-дюймовый экран с разрешением HD+, сдвоенную основную камеру с модулями на 12 Мп (датчик Sony IMX363) и 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, процессор Snapdragon 439, сканер отпечатков пальцев и отдельный слот для карты памяти.