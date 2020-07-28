Смартфон Redmi 8A обновили до Android 10

Напомним, что Redmi 8A характеризуется процессором Snapdragon 439, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,22 дюймовым дисплеем с разрешением HD+, тыльной камерой с 12-Мп датчиком Sony IMX363, фронтальной камерой на 8 Мп, портом USB-C и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В комплекте будет идти адаптер на 10 Вт.
Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 11 на основе Android 10 для бюджетного смартфона Redmi 8A. Обновление под номером V11.0.2.0QCPCNXM имеет размер 1,8 ГБ. Пока прошивка доступна только в Китае, но в скором времени ожидается выход глобальной версии.