Смартфон Redmi 9 Power раскупили за полминуты

Один из боссов Xiaomi India Ману Кумар Джейн похвастался бодрым началом продаж смартфона Redmi 9 Power. Стартовая партия была раскуплена в Индии всего за 30 секунд. Следующая партия новинки, цена которой составляет 150 долларов за младшую версию, станет доступна для покупки 29 декабря.

Смартфон оснащается аккумулятором на 6000 мАч, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флэш-памяти, предустановленной операционной системой Android 10, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, комплектным адаптером питания на 22,5 Вт, боковым дактилоскопом, стереофоническими громкоговорителями и 3,5-мм разъемом для наушников.