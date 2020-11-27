Смартфон Redmi 9 обновили до MIUI 12 Global

Компания Xiaomi выпустила стабильную глобальную бета-версию фирменной оболочки MIUI 12 для бюджетного смартфона Redmi 9. Напомним, что смартфон оснащается 6,53-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, сдвоенной основной камерой разрешением 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц графикой PowerVR GE8320 GPU, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, сканером отпечатков пальцев на задней панели, портом Micro-USB, 3,5-мм разъемом для наушников и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.