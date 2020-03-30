Смартфон Redmi 9 получит очень быструю зарядку

Китайские источники раскрыли новые подробности о смартфоне Redmi 9, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Если это правда, то бюджетный Redmi 9 будет заряжаться ощутимо быстрее гораздо более дорогого Xiaomi Mi 9T (Redmi K20). Предыдущие слухи прочили смартфону квадрокамеру с модулями разрешением 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также новую бюджетную платформу MediaTek Helio G80, которая характеризуется 12-нанометровым техпроцессом, восемью ядрами с максимальной частотой 2.0 ГГц и графикой Mali-G52 с частотой 950 мГц.