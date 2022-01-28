Смартфон Redmi 9 скоро обновят до Android 12

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что в компании Xiaomi приступили к тестированию операционной системы Android 12 для популярных бюджетных смартфонов Redmi 9, Redmi Note 9 и Poco M2. Утверждается, что фирменная оболочка MIUI 13 на базе новой версии ОС находится на стадии внутренних испытаний. Предполагается, что стабильная версия прошивки выйдет только через несколько месяцев, но ранее считалась, что вышеуказанные модели и вовсе останутся без Android 12.

Напомним, что глобальная версия Redmi 9 оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass 3, довольно мощной платформой MediaTek Helio G80, слотом для карт microSD до 512 ГБ, квадрокамерой с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, портом USB-C и модулем NFC.