Смартфон Redmi 9A Sport оценен в 95 долларов

Компания Redmi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 9A Sport, которая обойдется в Индии в 95 долларов за версию с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, а также 110 долларов за 3/32 ГБ. Новинку также оснастили 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 5 Мп, тыльной камерой на 13 Мп, батареей емкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, однокристальной системой MediaTek Helio G25, предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12, водоотталкивающим покрытием P2i, 3,5-мм аудиогнездом для наушников, слотами для двух SIM-карт и слотом для карт памяти microSD, размерами 164,9:77,07:9 мм и массой 194 г.