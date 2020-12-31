Смартфон Redmi 9T показали на видео

В сети появился первый видеообзор смартфона Redmi 9T, который еще не был представлен официально. Если коротко пересказывать содержимое ролика, то перед нами почти полная копия выпущенного ранее Poco M3. Главное отличие заключается в основной камере. Она получит иной дизайн и 8-Мп сверхширокоугольный модуль в дополнение к 48-Мп главному и двум 2-Мп вспомогательным.

Аппарат также оснастят 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и боковым дактилоскопом.
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