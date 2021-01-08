Смартфон Redmi 9T получил аккумулятор на 6000 мАч

Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi представила смартфон Redmi 9T, который можно отнести к сегменту недорогих моделей. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 662, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, обратной проводной зарядки, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 М и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64-128 ГБ встроенной памяти, двумя слотами для карт SIM, слотом для карты microSD, размерами 162,3:77,3:9,6 мм, массой 198 граммов, а также серой синей, оранжевой и зеленой расцветками. Вариант с 64 ГБ флэш-памяти оценен в 160 евро, а 128 ГБ – 180 евро.