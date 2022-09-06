Смартфон Redmi A1 оценен в 80 долларов

Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi представила ультрабюджетный смартфон Redmi A1, цена которого составила всего 80 долларов. Новинку оснастили предустановленной ОС Android Go, адаптированной для маломощных устройств, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и стандартной кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп, четырехъядерной платформой MediaTek Helio A22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR и модемом 4G/LTE, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.