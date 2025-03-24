Смартфон Redmi A5 4G получит 120-Гц экран

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Redmi A5 4G, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,88-дюймового LCD-экрана с разрешением 1640:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1500 нит, 12-нанометрового процессора Unisoc T7250, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памяти eMMC 5.1, селфи-камеры на 8 Мп, основной камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 5200 мАч, поддержки 18-Вт проводной быстрой зарядки, бокового дактилоскопического сенсора, адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.2, интерфейса USB-C, 3,5-мм гнезда для наушника, слота для карты microSD и операционной системы Android 15 Go Edition. Цена смартфона составит 150 евро за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.