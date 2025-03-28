Смартфон Redmi A5 оценен в 70 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi A5 (4G), которая оценена на дебютном индонезийском рынке в эквивалент 70 долларов. Новинка получила 6,88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1640:720 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 450 нит, 12-нанометровую платформу Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G52, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слот для карты памяти microSD, батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку 15-Вт быстрой зарядки посредством интерфейса USB-C, тыльную камеру на 32 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, боковой дактилоскоп, предустановленную операционную систему Android 15 (Go Edition), адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.2, а также корпус толщиной 8,26 мм.

Смартфон Realme 14 5G готов к выходу …
В базе данных одного из регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Realme 14 5G, который в скором врем…
Redmi Turbo 4 Pro получит увеличенный экран…
Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ожидается…
Oppo Find N5 тоньше самого тонкого iPad…
Компания Oppo активно готовится к запуску нового складного смартфона Find N5 с ультратонким корпусом, и с…
iPhone 17 получит испарительную камеру…
Линейка смартфонов iPhone 17 должна стать самым амбициозным обновлением компании Apple за последние годы,…
Представлен смартфон Vivo V50 с АКБ на 6000 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo V50, которая оценена на дебютном индийском ры…
Huawei Mate 70 Pro появился в российской продаже…
Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам флагманского смартфона Huawei Mate 70 Pro, который…
Первые смартфоны на MediaTek Dimensity 9400+ появятся уже ве…
Сегодня информационное издание ​​Digital Chat Station сообщило, что компания MediaTek может выпустить сво…
Xiaomi 15 Ultra засветился на фото …
В сети появилась новая фотография флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra, официальный релиз которого ожи…
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor