Смартфон Redmi A5 оценен в 70 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi A5 (4G), которая оценена на дебютном индонезийском рынке в эквивалент 70 долларов. Новинка получила 6,88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1640:720 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 450 нит, 12-нанометровую платформу Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G52, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слот для карты памяти microSD, батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку 15-Вт быстрой зарядки посредством интерфейса USB-C, тыльную камеру на 32 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, боковой дактилоскоп, предустановленную операционную систему Android 15 (Go Edition), адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.2, а также корпус толщиной 8,26 мм.