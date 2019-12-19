Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова подешевел

Недавно мы уже писали о том, что компания Xiaomi снизила цену на очередной смартфон Redmi K20 Pro Premium – в преддверии скорого выхода Redmi K30. Сегодня стало известно, что версия с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти подешевела до 342 долларов, при том что на выходе смартфон стоил 425 долларов. Это довольно необычно для устройства, которое вышло совсем недавно – в сентябре. Напомним, что Redmi K20 Pro Premium отличается от стандартного Redmi K20 Pro чипсетом Snapdragon 855 Plus, который является разогнанной версией Snapdragon 855.