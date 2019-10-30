Смартфон Redmi K20 Pro получил Android 10

Авторитетный искатель Мукул Шарма заявил о том, что популярный смартфон Redmi K20 Pro получил новую стабильную глобальную версию MIUI 11. На этот раз прошивка основана на операционной системе Android 10, а не Android 9. Пока обновление распространяется в Индии, но в ближайшее время оно станет доступна и для пользователей из других стран. Апдейт привносит обновленный пользовательский интерфейс, новые иконки, общесистемный темный режим, системный шрифт Mi Lan Pro, новые анимации, темы обои, улучшенную звуковую систему и улучшенный режим Always On Display.