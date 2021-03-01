Смартфон Redmi K20 обновили до Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной прошивки MIUI 12 на базе Android 11 для смартфона Redmi K20, который в международной продаже известен как Xiaomi Mi 9T. Апдейт с номером 12.1.1.0.RFJCNXM весит 2,4 ГБ и помимо стандартных нововведений несет в себе февральский патч безопасности Android. Пока прошивка доступна для избранных пользователей, но в случае отсутствия серьезных ошибок стартует полномасштабное обновление.

Напомним, что выпущенный в мае 2019 года Redmi K20 оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 730, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным 48-Мп датчиком Sony IMX582, 13 Мп и 8 Мп вспомогательными модулями, а также разъемами USB-C и 3,5 мм.