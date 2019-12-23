Смартфон Redmi K20 обновился до стабильной MIUI 11 на Android 10

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе операционной системы Android 10 для смартфона K20. Обновление весом 2,3 ГБ привносит все нововведения MIUI 11, вроде нового шрифта, звуков уведомлений, улучшенной функции Always On и пр. Пока обновление доступно в Китае, но в скором времени оно придет и в другие страны.

Напомним, что Redmi K20 оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 730, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным 48-Мп датчиком Sony IMX582, 13 Мп и 8 Мп вспомогательными модулями, а также разъемами USB-C и 3,5 мм.