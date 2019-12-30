Смартфон Redmi K30 5G официально станет доступен для покупки 7 января

Флагманский смартфон Redmi K30 5G официально выйдет в продажу 7 января, к слову как и его ближайший конкурент Realme X50. В продаже будут доступны четыре цвета корпуса: белый, красный, фиолетовый и синий. Вариант памяти 6/64 ГБ обойдется в $286, а 8/128 ГБ в $414.

Напомним, что Redmi K30 5G оснастили 7-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,67-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 разрешением 64 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, 3,5 мм разъёмом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой Hi-Res Audio.