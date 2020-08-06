Смартфон Redmi K30 5G подешевел до 216 долларов

Компания в очередной раз снизила цены на смартфон Redmi K30 5G, который в свое время дебютировал как самый аппарат на рынке с поддержкой сетей 5G. Судя по всему, производитель стремится поддерживать этот статус. Теперь версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 216 долларов (на момент старт продаж было 349 долларов), вариант с 6/128 ГБ – обойдется в 259 долларов, а топовая конфигурация с 8/256 ГБ теперь стоит 288 долларов. К сожалению, данные цены актуальны только для китайского рынка.

Напомним, что Redmi K30 5G оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой разрешением 20 и 2 Мп, квадрокамерой с датчиком изображения Sony IMX686 разрешением 64 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, модулем NFC и поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.