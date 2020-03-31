Смартфон Redmi K30 5G подешевел на постоянной основе

Горячо всеми любимый флагманский смартфон Redmi K30 5G, который поступил в продажу в январе этого года подешевел на постоянной основе в Китае. Теперь Redmi K30 5G в конфигурации памяти 8/128 ГБ стоит $338, 8/256 - $380. Более бюджетный вариант 6/128 ГБ памяти упал в цене до $310, а самая дешевая версия с 6 ГБ ОЗУ И 64 ГБ встроенной памяти обойдётся покупателям в те же $282.

Напомним, что Redmi K30 5G оснастили 7-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,67-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 разрешением 64 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, 3,5 мм разъёмом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой Hi-Res Audio.