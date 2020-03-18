Смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition засветился в базе данных Geekbench

2020-03-18, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Redmi K30 Pro Zoom Edition; [84]
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования новинки Redmi K30 Pro Zoom Edition. Гаджет оснащен восьмиядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, а также операционной системой Android 10. Кроме этого, новинке приписывают флеш-накопитель стандарта UFS 3.1 и многомодульную камеру с возможностью масштабирования изображения в широком диапазоне. В одноядерном режиме смартфон набрал 900 баллов, а в многоядерном 3251 баллов. Анонсируют аппарат, скорее всего, 24 марта вместе с Redmi K30 Pro.


Комментарии и отзывы Redmi K30 Pro Zoom Edition
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