Смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition засветился в базе данных Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования новинки Redmi K30 Pro Zoom Edition. Гаджет оснащен восьмиядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, а также операционной системой Android 10. Кроме этого, новинке приписывают флеш-накопитель стандарта UFS 3.1 и многомодульную камеру с возможностью масштабирования изображения в широком диапазоне. В одноядерном режиме смартфон набрал 900 баллов, а в многоядерном 3251 баллов. Анонсируют аппарат, скорее всего, 24 марта вместе с Redmi K30 Pro.