Смартфон Redmi K30 Pro получит дисплей E3 Super AMOLED

Компания Redmi поделилась очередной порцией подробностей о смартфоне Redmi K30 Pro, официальная презентация которого состоится 24 марта. Итак, аппарат получит дисплей E3 Super AMOLED, который можно назвать продвинутой версией экрана Super AMOLED. Он может похвастаться улучшенной на 8% энергоэффективностью, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, меньшим излучением синей части спектра света, показателями контрастности 5 000 000:1 и пиковой яркости 1200 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц. Напомним, что другой особенностью смартфона станет топовый чипсет Snapdragon 865.